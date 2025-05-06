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4. Yargı Paketi için geri sayım sürüyor!  Hapis yatmam algısı tarih olacak

4. Yargı Paketi için geri sayım sürüyor!  “Hapis yatmam” algısı tarih olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 09:27
4. yargı reformu strateji belgesiyle birlikte önemli düzenlemeler hayata geçirilecek. Yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması beklenen paketle kamu düzenini bozan, trafikte dehşet saçanlar yada çeşitli organizasyonda havaya ateş açanlar için hapis cezaları kapıda olacak . İşte detaylar...
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4. Yargı Paketi için geri sayım sürüyor!  Hapis yatmam algısı tarih olacak
4. Yargı Paketi için geri sayım sürüyor
4. Yargı Paketi için geri sayım sürüyor
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