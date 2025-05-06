06 Mayıs 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
4. Yargı Paketi için geri sayım sürüyor! “Hapis yatmam” algısı tarih olacak
4. yargı reformu strateji belgesiyle birlikte önemli düzenlemeler hayata geçirilecek. Yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması beklenen paketle kamu düzenini bozan, trafikte dehşet saçanlar yada çeşitli organizasyonda havaya ateş açanlar için hapis cezaları kapıda olacak . İşte detaylar...