04 Ocak 2022, Salı
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4 Ocak hava durumu | Meteorolojiden yağış uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 4 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu
Geride bıraktığımız yılın son günlerinde bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili oldu. Sıcaklık ise mevsim normallerinde seyretti. Peki, yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak?