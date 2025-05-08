08 Mayıs 2025, Perşembe
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4 milyon liralık 7 ton ceviz çaldı, Aksaray polisinden kaçamadı
Gaziantep’te bir vatandaşın 4 milyon lira değerindeki 7 ton cevizini Ankara’ya götürmek için teslim alan sahte nakliyeci cevizlerle kayıplara karıştı. Şahsın Aksaray’a geldiği ihbarını alan Aksaray polisi, kameralardan yola çıkarak 4 ayrı araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan şahsı Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yakaladı. 26 saatlik görüntüyü izleyerek 7 ton cevizi Ankara’da 2 ayrı depoda bulun polis, cevizleri sahibine teslim etti.