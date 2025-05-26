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4 kez alkolmetreye üflemeyip kaçmaya çalıştı! Polisin bir sözüyle geri döndü

4 kez alkolmetreye üflemeyip kaçmaya çalıştı! Polisin bir sözüyle geri döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 11:32
Bursa'da trafik ekiplerinin uygulama yaptığını gören alkollü sürücü, aracını park edip alkollü mekana girdi. Bir süre sonra dışarı çıkan sürücü, alkolmetreyi de üflüyormuş gibi yaptı. Aracının otoparka alınacağını öğrenen sürücü, kaçmaya teşebbüs etse de, polis memurunun "Kaç, ehliyetin bende" diye bağırmasıyla beraber tekrar geri döndü.
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4 kez alkolmetreye üflemeyip kaçmaya çalıştı! Polisin bir sözüyle geri döndü
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