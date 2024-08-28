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4 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yıkıldığı anlar kamerada

4 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yıkıldığı anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 09:44
Hatay’ın Antakya ilçesinde 4 katlı olan binanın iş makinesinin darbesiyle yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.
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