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4 katlı binanın çatısı alev alev yandı! Yangında ölen veya yaralanan olmadı

4 katlı binanın çatısı alev alev yandı! Yangında ölen veya yaralanan olmadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2024 00:03
İstanbul Pendik İlçesi, Çamçeşme Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında yangın meydana geldi. İddiaya göre, dört katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıyı yaklaşık 1 saat çalışmanın ardından söndürmeyi başardı. Polis ekipleri yangın nedeniyle apartmanda yaşayanları tahliye etti. Yaşanılan olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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4 katlı binanın çatısı alev alev yandı!
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