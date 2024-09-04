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4 katlı binada çıkan yangın korkuttu! Mahsur kalan çocuğa maskesini taktı

4 katlı binada çıkan yangın korkuttu! Mahsur kalan çocuğa maskesini taktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 19:39
Güncelleme:04.09.2024 19:40
4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. İstanbul Esenyurt'taki binada çıkan yangında, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. İtfaiye erlerinden biri mahsur kalan çocuğa ulaştı ve maskesini çıkarıp, çocuğa taktı. Sonrada kucağına alarak onu dışarı çıkardı. İşte o görüntüler…
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