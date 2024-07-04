4 ilde orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, 7 ev hasar gördü

Son dakika haberleri… 4 ilden yine orman yangını haberi geldi. Kahramanmaraş ve Manisa'daki yangınları kontrol altına alındı. İzmir ve Balıkesir de ise alevlerle mücadele sürüyor.

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