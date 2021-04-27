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4 ilde düşüş 5 ilde artış! İşte Karadeniz'deki vakalarda son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2021 10:52
Güncelleme:27.04.2021 10:56
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17- 23 Nisan tarihli, illerin nüfusa oranla koronavirüs vaka haritasını açıkladı. Buna göre, Doğu Karadeniz’den en fazla vaka artışı Giresun’da oldu. Yüzde 13,14’lük yükselişin yaşandığı Giresun’u; Gümüşhane, Bayburt, Sinop ve Artvin takip ederken, azalan kentler ise Samsun, Trabzon, Ordu ve Rize oldu.
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