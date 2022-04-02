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4 ilde çıkan orman yangınları saatler sonra kontrol altında

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Giriş: 02.04.2022 14:36
Bursa'da, dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, 17,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 60 hektarlık alan zarar gördü. Ayrıca, Çanakkale Bayramiç, Balıkesir Burhaniye, Bilecik Merkez'de çıkan orman yangınları da saatler sonra kontrol altına alındı..
4 ilde çıkan orman yangınları kontrol altında
4 ilde çıkan orman yangınları kontrol altında
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