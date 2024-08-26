4 gecesi 70 bin liraya rezillik! Villada tatil hayali zehir oldu

Kocaeli'de yaşayan bir aile, bir internet sitesi üzerinden Muğla’da bir villa kiraladı. 4 gece için de hatırı sayılır bir ücret ödediler. Hayal ettikleri gün gelip, tatile çıktıklarında büyük bir şok yaşadılar. Gittikleri adreste; kendilerine fotoğraflarda vadedilenlerin hiçbiri yoktu. Tatil firmasıyla iletişime geçtiler. Ama ne mağduriyetleri giderildi ne de paraları geri ödendi.

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