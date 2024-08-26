26 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
4 gecesi 70 bin liraya rezillik! Villada tatil hayali zehir oldu

4 gecesi 70 bin liraya rezillik! Villada tatil hayali zehir oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2024 21:02
Kocaeli'de yaşayan bir aile, bir internet sitesi üzerinden Muğla’da bir villa kiraladı. 4 gece için de hatırı sayılır bir ücret ödediler. Hayal ettikleri gün gelip, tatile çıktıklarında büyük bir şok yaşadılar. Gittikleri adreste; kendilerine fotoğraflarda vadedilenlerin hiçbiri yoktu. Tatil firmasıyla iletişime geçtiler. Ama ne mağduriyetleri giderildi ne de paraları geri ödendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da çaldırdı, Bali’de buldu! Kayıp kulaklık operasyonu
İstanbul'da çaldırdı, Bali'de buldu! Kayıp kulaklık operasyonu
4 gecesi 70 bin liraya rezillik!
4 gecesi 70 bin liraya rezillik!
Kayıp öğretmen cinayet kurbanı oldu!
Kayıp öğretmen cinayet kurbanı oldu!
Canı hiçe sayarak raylarda uyudu!
Canı hiçe sayarak raylarda uyudu!
Genç kız babası tarafından öldürüldü!
Genç kız babası tarafından öldürüldü!
Ekipler Narin’e ulaşmaya çalışıyor!
Ekipler Narin'e ulaşmaya çalışıyor!
150 yıllık rüya gerçek oldu!
150 yıllık rüya gerçek oldu!
Demans hastalığı tarihe mi karışıyor?
Demans hastalığı tarihe mi karışıyor?
Bekir Yunus Uçar’a veda!
Bekir Yunus Uçar'a veda!
İstanbul’da ulaşım çilesine bir yenisi daha eklendi!
İstanbul’da ulaşım çilesine bir yenisi daha eklendi!
Ankara’da komşu tartışmasında kan aktı!
Ankara'da komşu tartışmasında kan aktı!
Yavuz sultan selim köprüsü 8 yaşında!
Yavuz sultan selim köprüsü 8 yaşında!
Daha Fazla Video Göster