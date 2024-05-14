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4 aydır takip edilen fuhuş çetesi çökertildi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 14:44
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonrası yurt dışından çalışma vaadi ile getirdikleri yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptıran karı-koca düzenlenen operasyon sonrası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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