4 aydır takip edilen fuhuş çetesi çökertildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonrası yurt dışından çalışma vaadi ile getirdikleri yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptıran karı-koca düzenlenen operasyon sonrası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.