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4 ayaklı civciv görenleri şoke etti

İHA
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Giriş: 13.07.2023 09:53
Ankara’da bir çiftlikte yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, çiftlik sahibini ve görenleri şaşırttı.
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