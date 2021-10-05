05 Ekim 2021, Salı
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4 ay önce evlenen Burak Sergen'e ihanet şoku! İş adamıyla yakaladı
Geçtiğimiz nisan ayında koronavirüse yakalanan Burak Sergen, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmesinin ardından taburcu olmuştu. Sağlığına kavuşmasının ardından ilk işi Nihan Ünsal'la evlenmek olan usta oyuncu ihanet haberiyle sarsıldı. Bir süredir eşinden şüphelenen Sergen, , İzmirli bir iş insanıyla aynı eve girerken yakaladı.