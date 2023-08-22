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4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı!

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Giriş: 22.08.2023 09:21
Düzce’de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 4 araç birbirine girdi. Zincirleme olarak gerçekleşen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı!
4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı!
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