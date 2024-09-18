18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
39 suç kaydı var! ‘Topal' lakaplı şüpheli yakalandı

39 suç kaydı var! ‘Topal' lakaplı şüpheli yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2024 16:40
Denizli'de 19 yaşında olmasına rağmen 39 suç kaydı ve 8 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ‘Topal' lakaplı şüpheli, jandarmanın titiz takibi sonucu saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin ormanları bozkırda yeşeriyor
Türkiye’nin ormanları bozkırda yeşeriyor
262 kilo metamfetamin ele geçirdi
262 kilo metamfetamin ele geçirdi
İstanbul’da 796 sikke ve obje ele geçirildi
İstanbul’da 796 sikke ve obje ele geçirildi
‘Topal’ lakaplı şüpheli yakalandı
‘Topal' lakaplı şüpheli yakalandı
Genç kadını metrelerce savuran kaza kamerada
Genç kadını metrelerce savuran kaza kamerada
Erzurum’da trafik kazası! Yürekler ağza geldi
Erzurum’da trafik kazası! Yürekler ağza geldi
Acılı aile A Haber’de
Acılı aile A Haber'de
Kars’ta yeşil bal şaşkınlığı
Kars’ta yeşil bal şaşkınlığı
Fatih’te alkollü şahıs kendini bıçakladı
Fatih'te alkollü şahıs kendini bıçakladı
Sitelere sağlık odası geliyor
Sitelere sağlık odası geliyor
Asırlık tahta baskısı tescillendi!
Asırlık tahta baskısı tescillendi!
Çorak topraklara umut oldular
Çorak topraklara umut oldular
Daha Fazla Video Göster