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35 kiloluk varili tek hamlede çaldı!

DHA
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Giriş: 21.01.2022 15:53
Bahçelievler'de bir kadının, oto tamircisi önündeki metal varili, bir halterci gibi kaldırıp, kamyonete fırlatarak, çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının plastik çöp kovasını yere boşalttıktan sonra kamyonete atarak çaldığı da görülüyor. İş yeri sahibi kadından şikayetçi olmadı.
Olay, 11 Eylül günü sabah saatlerinde Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda; oto tamircisinin önüne bir kamyonet yanaşıyor. Kamyonetten hızla inen kadın kenarda duran, yaklaşık 35 kilo ağırlığındaki metal varili bir halterci gibi havaya kaldırıp, kamyonete fırlatıyor. Kadın aynı yerdeki plastik çöp kovasını yere boşalttıktan sonra kamyonete atıyor. Kadının binmesiyle kamyonet uzaklaşıyor. İş yeri sahibinin olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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