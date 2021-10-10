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33 yıl sonra Müge Anlı’nın canlı yayında evladına kavuşan annenin mutluluğuna "alev" düştü

DHA
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Giriş: 10.10.2021 13:58
Almanya’daki aileye evlatlık verilen oğlu Alexander Schlıenbecker'i (35) Müge Anlı’nın programında 33 yıl sonra bulan Fatma Korhan'ın (58), İzmir'in Buca ilçesindeki evinde yangın çıktı. Evi kullanılamaz hale gelen Korhan, Cana gelen, mala gelsin. Ben çocuğuma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum dedi.
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