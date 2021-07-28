33 yaşındaki dağcı kadın Ağrı Dağı'yla evlendi! İşte nedeni

33 yaşındaki dağcı Sevgül Eraslan, kadın ve çocuklara yönelik şiddete dikkat çekmek için sembolik olarak Ağrı Dağı ile evlendi. Gelinlik ile 4 bin 200 metreye çıkan Eraslan, "Ağrı Dağı ile sembolik olarak evlendim. Çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen suçları ve gösterilen şiddeti kınamak istedim" dedi.