28 Temmuz 2021, Çarşamba
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33 yaşındaki dağcı kadın Ağrı Dağı'yla evlendi! İşte nedeni
33 yaşındaki dağcı Sevgül Eraslan, kadın ve çocuklara yönelik şiddete dikkat çekmek için sembolik olarak Ağrı Dağı ile evlendi. Gelinlik ile 4 bin 200 metreye çıkan Eraslan, "Ağrı Dağı ile sembolik olarak evlendim. Çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen suçları ve gösterilen şiddeti kınamak istedim" dedi.