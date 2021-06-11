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33 milyona yaklaştı! Türkiye'de kaç kişi Kovid-19 aşısı oldu? İşte en güncel rakamlar

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Giriş: 11.06.2021 19:58
Güncelleme:11.06.2021 19:59
Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 578 bin 762 arttı. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 791 bin 881'e ulaştı. Peki Türkiye'de kaç kişiye 1 ve 2. doz aşı yapıldı? İşte en güncel rakamlar...

Türkiyede 1 günde 450 binden fazla doz aşı yapıldı TÜRKİYE'DE 1 GÜNDE 450 BİNDEN FAZLA DOZ AŞI YAPILDI

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