33 milyona yaklaştı! Türkiye'de kaç kişi Kovid-19 aşısı oldu? İşte en güncel rakamlar

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 578 bin 762 arttı. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 791 bin 881'e ulaştı. Peki Türkiye'de kaç kişiye 1 ve 2. doz aşı yapıldı? İşte en güncel rakamlar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN