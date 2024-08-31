31 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
33 katlı rezidansta yangın paniği! Cama çıkıp kurtarılmayı beklediler

33 katlı rezidansta yangın paniği! Cama çıkıp kurtarılmayı beklediler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2024 19:35
İstanbul Esenyurt'ta 33 katlı rezidansın giriş katındaki elektrik panolarında yangın çıktı. Yoğun duman tüm binayı sardı. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karabük’te sağanak yağış sonrası sel!
Karabük’te sağanak yağış sonrası sel!
Cama çıkıp kurtarılmayı beklediler!
Cama çıkıp kurtarılmayı beklediler!
Narin’in amcası gözaltına alındı!
Narin'in amcası gözaltına alındı!
Kelimelerin bittiği an: Annesiz kaldım
Kelimelerin bittiği an: Annesiz kaldım
Kutlamada helyum gazı patladı!
Kutlamada helyum gazı patladı!
Yeditepe İstanbul...
Yeditepe İstanbul...
Altın oranlı tahta kaşık üretimi
Altın oranlı tahta kaşık üretimi
Bolu’daki meşe ağacı bin 127 yaşında!
Bolu’daki meşe ağacı bin 127 yaşında!
Şehre Yakın Dadaşlar diyarı Erzurum’da
Şehre Yakın Dadaşlar diyarı Erzurum’da
Tarım arazilerinde hasat zamanı!
Tarım arazilerinde hasat zamanı!
Göçerlerin zorlu yayla mesaisi!
Göçerlerin zorlu yayla mesaisi!
Kayseri’de salatalık üretimi! Salatalık nasıl yetişiyor?
Kayseri’de salatalık üretimi! Salatalık nasıl yetişiyor?
Daha Fazla Video Göster