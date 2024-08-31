33 katlı binada yangın! A Haber olay yerinde

Esenyurt’ta bulunan 33 katlı sitenin girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sitenin tamamını yoğun duman kaplayan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN