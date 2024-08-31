31 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
33 katlı binada yangın! A Haber olay yerinde

33 katlı binada yangın! A Haber olay yerinde

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2024 13:32
Esenyurt’ta bulunan 33 katlı sitenin girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sitenin tamamını yoğun duman kaplayan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
33 katlı binada yangın! A Haber olay yerinde
33 katlı binada yangın! A Haber olay yerinde
Bursa’da fındık toplama ediyor!
Bursa’da fındık toplama ediyor!
42 cins hayvan ele geçirildi!
42 cins hayvan ele geçirildi!
31 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var
31 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var
A Haber Soysalı Köyü’ne misafir oldu
A Haber Soysalı Köyü’ne misafir oldu
İstanbul’un köylerinde hayat
İstanbul’un köylerinde hayat
Kaya Çilingiroğlu’nun taşınmama ısrarı!
Kaya Çilingiroğlu’nun taşınmama ısrarı!
21. kattan arabanın üzerine düştü
21. kattan arabanın üzerine düştü
Peş peşe iki silahlı saldırı!
Peş peşe iki silahlı saldırı!
İş ilanı gibi kiralık ev ilanı! Maaş bordrosu isteyen bile var
İş ilanı gibi kiralık ev ilanı! Maaş bordrosu isteyen bile var
Bodrum’da yatlar çarpıştı!
Bodrum’da yatlar çarpıştı!
Metrobüs kazası! İşte nedeni
Metrobüs kazası! İşte nedeni
Daha Fazla Video Göster