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31 yıldır dinmeyen acı Sütlü Mezrası katliamı

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Giriş: 11.06.2023 11:12
Teröristler 11 Haziran 1992'de Bitlis'e bağlı Sütlü Mezrası'nda bir minibüsün yolunu kesti. 13 sivili kurşuna dizerek şehit etti. Aradan geçen yıllar yaşanan acıyı unutturmadı.
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