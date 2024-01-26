31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Türkiye yağışlı havanın etkisi altında

Türkiye yağışlı havanın etkisi altında. Meteoroloji, sağanak ve kar yağışı nedeniyle 28 ili "sarı" 3 ili de "turuncu" kodla uyardı. O illerden biri olan Hakkari’den son durumu A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.

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