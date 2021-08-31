31 Ağustos 2021 Hava durumu | Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı! 31 Ağustos 2021 İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? 31 Ağustos 2021 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 31 Ağustos 2021 Salı hava durumu tahminleri.