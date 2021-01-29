309 yıllık ölümsüz uykunun hikayesi! Ashab-ı Kehf ve diriliş mucizesi

Milattan sonra ikinci yüzyılın başlarında putlara tapmayı reddeden 7 genç, dönemin hükümdarından kaçıp sığındıkları mağarada tam 309 yıl süren uykuya daldı. Ancak o uzun uyku süresi, uyandıklarında onlara sanki bir gün uyumuş gibi geldi. Peki Ashab-ı Kehf mağarası nerede? İşte 309 yıl süren uykunun hikayesi, Ashab-ı Kehf'in nasıl gerçekleştiği özel dosya haberimizde...

309 yıllık kutsal uykunun hikayesi Ashab-ı Kehf. Roma döneminde putperest Dakyanus'un zulmünden kaçan 7 genç köpekleri kıtmir ile birlikte mağaraya sığınır.

Yedi arkadaş 309 yıl uyur. Ancak uyandıklarında burada sadece bir gece kaldıklarını düşünürler. İçlerinden biri yiyecek almak için çarşıya gidince her şeyin değiştiği işte o an anlaşılır.

Kur'an-ı Kerim'de de mağarada yıllarca uyuyan arkadaşların uyandıktan kısa bir süre sonra vefat ettiği bu olaya şahit olanlar tarafından da mağaranın yanına bir mabet yapıldığı ifade edilir.

Ashabı-ı Kehf kelime anlamı olarak mağara arkadaşları ya da kitabe halkı olarak kabul ediliyor. Dünya üzerinde yedi uyurlar'a ait olduğu rivayet edilen 33 mağara bulunuyor.