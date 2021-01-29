29 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 309 yıllık ölümsüz uykunun hikayesi! Ashab-ı Kehf ve diriliş mucizesi

309 yıllık ölümsüz uykunun hikayesi! Ashab-ı Kehf ve diriliş mucizesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2021 14:52
Güncelleme:29.01.2021 15:06
Milattan sonra ikinci yüzyılın başlarında putlara tapmayı reddeden 7 genç, dönemin hükümdarından kaçıp sığındıkları mağarada tam 309 yıl süren uykuya daldı. Ancak o uzun uyku süresi, uyandıklarında onlara sanki bir gün uyumuş gibi geldi. Peki Ashab-ı Kehf mağarası nerede? İşte 309 yıl süren uykunun hikayesi, Ashab-ı Kehf'in nasıl gerçekleştiği özel dosya haberimizde...

309 yıllık kutsal uykunun hikayesi Ashab-ı Kehf. Roma döneminde putperest Dakyanus'un zulmünden kaçan 7 genç köpekleri kıtmir ile birlikte mağaraya sığınır.

Yedi arkadaş 309 yıl uyur. Ancak uyandıklarında burada sadece bir gece kaldıklarını düşünürler. İçlerinden biri yiyecek almak için çarşıya gidince her şeyin değiştiği işte o an anlaşılır.

Kur'an-ı Kerim'de de mağarada yıllarca uyuyan arkadaşların uyandıktan kısa bir süre sonra vefat ettiği bu olaya şahit olanlar tarafından da mağaranın yanına bir mabet yapıldığı ifade edilir.

Ashabı-ı Kehf kelime anlamı olarak mağara arkadaşları ya da kitabe halkı olarak kabul ediliyor. Dünya üzerinde yedi uyurlar'a ait olduğu rivayet edilen 33 mağara bulunuyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
309 yıllık uykunun hikayesi
309 yıllık uykunun hikayesi
CHP'den kadrolaşma itirafı
CHP'den kadrolaşma itirafı
Kızına kardan Anıtkabir sürprizi
Kızına kardan Anıtkabir sürprizi
Çin seddine kar yağdı
Çin seddine kar yağdı
Bahçelievler'de patlama!
Bahçelievler'de patlama!
Bir anda şaha kalktı! Sosyal medya yıkılıyor
Bir anda şaha kalktı! Sosyal medya yıkılıyor
“Beni kimse durduramaz” demiş! Polis haddini bildirdi
“Beni kimse durduramaz” demiş! Polis haddini bildirdi
Görenleri hayrete düşürdü
Görenleri hayrete düşürdü
Jigolo skandalı! Çağrı merkezi bile kurmuşlar
Jigolo skandalı! Çağrı merkezi bile kurmuşlar
Şoke eden görüntü! Bir odadan 20 kişi çıkıp...
Şoke eden görüntü! Bir odadan 20 kişi çıkıp...
13 ton ele geçirildi
13 ton ele geçirildi
İdlib'deki briket evler görüntülendi
İdlib'deki briket evler görüntülendi
Daha Fazla Video Göster