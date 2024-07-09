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300 milyon liralık vurgun yaptı, 'suçsuzum' dedi! İzmir'de dolandırıcılıkla ilgili 1 tutuklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 18:09
İzmir'de yüksek kar vaadiyle Karşıyaka spor yöneticileri ve iş adamlarından 300 milyon liralık vurgun yapan Hatice Özalp ile döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'in ifadeleri ortaya çıktı. İşte o ifadelerden dikkat çeken ayrıntılar…
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