30 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 300 dönüm araziye güneş enerjisi

300 dönüm araziye güneş enerjisi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2024 16:52
Gaziantep Üniversitesi kendi enerjisini kendi üretiyor. 300 dönüm arazi üzerine güneş enerjisi sistemi kuruldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel ve konuğu Prof. Dr. Arif Özaydın aktardı.
Yaya geçidinde feci kaza kamerada
Yaya geçidinde feci kaza kamerada
300 dönüm araziye güneş enerjisi
300 dönüm araziye güneş enerjisi
İstanbul’da gazinoda korkunç cinayet
İstanbul'da gazinoda korkunç cinayet
Diyarbakır’da intihara kalkışan kadın kurtarıldı
Diyarbakır’da intihara kalkışan kadın kurtarıldı
Bisiklet kullanırken omzunda kanepe taşıdı
Bisiklet kullanırken omzunda kanepe taşıdı
Kilise saldırısında flaş gelişme!
Kilise saldırısında flaş gelişme!
Park halindeki araçlara zarar verdiler
Park halindeki araçlara zarar verdiler
Samsun’daki bıçaklı kavga kamerada
Samsun'daki bıçaklı kavga kamerada
Santa Maria Kilisesi saldırısında yeni gelişme!
Santa Maria Kilisesi saldırısında yeni gelişme!
D-100’de kamyon devrildi! Trafik kilitlendi
D-100'de kamyon devrildi! Trafik kilitlendi
Zeytinburnu’nda sokak ortasında kavga kamerada
Zeytinburnu'nda sokak ortasında kavga kamerada
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Daha Fazla Video Göster