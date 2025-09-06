06 Eylül 2025, Cumartesi

300 bininci konutu Başkan Erdoğan teslim edecek!
300 bininci konutu Başkan Erdoğan teslim edecek!

300 bininci konutu Başkan Erdoğan teslim edecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 16:15
Asrın felaketinin vurduğu bölgede konut çalışmaları hızla devam ediyor. Depremzedeler için inşa edilen 300 bininci konut bugün Malatya’da düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek. Törene Başkan Erdoğan da katılacak. Yeni konutlar, depremzedelerin güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşmasını sağlayacak. A Haber muhabiri Barış Türel gelişmeleri aktardı.
