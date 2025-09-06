300 bininci konutu Başkan Erdoğan teslim edecek!

Asrın felaketinin vurduğu bölgede konut çalışmaları hızla devam ediyor. Depremzedeler için inşa edilen 300 bininci konut bugün Malatya’da düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek. Törene Başkan Erdoğan da katılacak. Yeni konutlar, depremzedelerin güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşmasını sağlayacak. A Haber muhabiri Barış Türel gelişmeleri aktardı.

