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30 yıldan fazladır faaliyete giremeyen ruhsatsız un fabrikası yıktırıldı

30 yıldan fazladır faaliyete giremeyen ruhsatsız un fabrikası yıktırıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 10:18
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 30 yıldan fazladır faaliyete giremeyen ve ruhsatı alınamayan un fabrikası yıktırıldı.
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