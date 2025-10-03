30 kişinin yaralandığı kavganın nedeni muhtarlık seçimi çıktı

Edinilen bilgilere göre, dün Adıyaman merkez Gümüşkaya Köyü'nde daha önceden muhtarlık seçimlerinden dolayı aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş ve kavgaya ailelerin akrabaları da dahil olmuştu. Büyüyen kavgada taş ve sopa darbeleri nedeniyle toplam 15 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

