30 Haziran hava durumu | Meteorolojiden yağış uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 30 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

Sağanak yağmurlar birçok ilde devam edecek. Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe sel ve su baskını uyarılarında bulundu. Yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Milyonlarca İstanbullunun "yağmur yağacak mı?" sorusu da cevap bulurken, Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda yağış beklenen iller açıklandı.