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30 bin feette kalp krizi geçiren yolcuyu doktorlar hayata döndürdü

DHA
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Giriş: 27.11.2021 13:23
İstanbul-Antalya seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) ait yolcu uçağında bulunan ve kalp krizi geçiren Salih Uyguner adlı yolcuyu uçakta bulunan 3 doktor hayata döndürdü. 30 bin feette Uyguner'e yapılan müdahale cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren THY uçağında Salih Uyguner adlı yolcu uçak havalandıktan bir süre sonra kötü hissettiğini kabin ekiplerine bildirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya ilk müdahale kabin ekipleri tarafından yapılırken, daha sonra uçağın kaptan pilotu anons yaparak uçakta doktor olup olmadığı sordu. Anons üzerine uçakta bulunan 3 doktor kalp krizi geçiren yolcunun yanına geldi. Durumu daha da ağırlaşan yolcuya doktorlar müdahale etti ve Salih Uyguner hayata döndürüldü. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek hastanın durumu hakkında bilgi verdi ve park yerine ambulans talep etti. Uçak sorunsuz bir şekilde Antalya Havalimanı'na iniş yaparken, Salih Uyguner, hastaneye kaldırıldı.

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