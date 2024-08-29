30 Ağustos’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte kapalı olacak yollar

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yurdun dört bir yanında kutlamalar gerçekleşecek. İstanbul'da da farklı noktalarda Zafer Bayramı kutlamaları olacak. İstanbul Valiliği ise 30 Ağustos'ta trafiğe kapalı yolları ve alternatif güzergahları paylaştı.

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