29 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
30 Ağustos’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte kapalı olacak yollar

30 Ağustos’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte kapalı olacak yollar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Damla Karasu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2024 09:04
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yurdun dört bir yanında kutlamalar gerçekleşecek. İstanbul'da da farklı noktalarda Zafer Bayramı kutlamaları olacak. İstanbul Valiliği ise 30 Ağustos'ta trafiğe kapalı yolları ve alternatif güzergahları paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
30 Ağustos’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak!
30 Ağustos’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak!
İstanbul’da trafik ne durumda?
İstanbul’da trafik ne durumda?
502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Sitelere mini hastane zorunluluğu!
Sitelere mini hastane zorunluluğu!
Üsküdar’da araç alev topuna döndü
Üsküdar'da araç alev topuna döndü
Metroda toka satan Suriyeli çocuğa şiddet
Metroda toka satan Suriyeli çocuğa şiddet
Şule Yüksel Şenler kabri başında anıldı
Şule Yüksel Şenler kabri başında anıldı
Takılar damadın mı gelinin mi? Emsal karar
Takılar damadın mı gelinin mi? Emsal karar
Su takviyesi flamingoların ölümünü engelledi!
Su takviyesi flamingoların ölümünü engelledi!
Antalya Korkuteli’den Avrupa’ya şeftali!
Antalya Korkuteli’den Avrupa’ya şeftali!
Koi balıklarını biberonla besliyorlar
Koi balıklarını biberonla besliyorlar
Domatesin tarladan sofraya yolculuğu
Domatesin tarladan sofraya yolculuğu
Daha Fazla Video Göster