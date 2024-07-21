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3 yıl çekirdekle yaşamış

3 yıl çekirdekle yaşamış

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 20:56
İstanbul'da bir aile, dört yaşındaki çocuklarının nefes darlığı geçsin diye astımdan zatürreye bütün tedavileri denedi. Ama minik Abdullah bir türlü iyileşemedi. Üç yılın ardından çekilen tomografi, rahatsızlığın sebebini ortaya çıkardı. Bir çekirdek...
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3 yıl çekirdekle yaşamış
3 yıl çekirdekle yaşamış
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