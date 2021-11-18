18 Kasım 2021, Perşembe
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3 yaşındaki Müslüme’den 9 gündür iz yok! Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı?
3 yaşındaki Müslüme Yağal, 10 Kasım günü ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu. Küçük kızı bulmak için tüm Türkiye seferber oldu. Aralarında aile üyelerinin de olduğu 100'e yakın kişinin ifadesine başvuruldu. Detayları A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur aktardı.