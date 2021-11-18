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3 yaşındaki Müslüme’den 9 gündür iz yok! Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı?

A Haber
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Giriş: 18.11.2021 10:03
3 yaşındaki Müslüme Yağal, 10 Kasım günü ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu. Küçük kızı bulmak için tüm Türkiye seferber oldu. Aralarında aile üyelerinin de olduğu 100'e yakın kişinin ifadesine başvuruldu. Detayları A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur aktardı.
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