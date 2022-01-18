18 Ocak 2022, Salı
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3 senedir gözlerini kapatamıyor!
79 yaşındaki emekli Pete Broadhurst adlı şahıs, şişkin yanaklarını düzeltmek için yaptırdığı estetik operasyonun ardından hayatı kabusa döndü. Kötü operasyon sebebiyle 3 senedir gözlerini kapatamayan Pete, çareyi ameliyat olmak için Türkiye'ye gelmekte buldu.