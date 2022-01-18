3 senedir gözlerini kapatamıyor!

79 yaşındaki emekli Pete Broadhurst adlı şahıs, şişkin yanaklarını düzeltmek için yaptırdığı estetik operasyonun ardından hayatı kabusa döndü. Kötü operasyon sebebiyle 3 senedir gözlerini kapatamayan Pete, çareyi ameliyat olmak için Türkiye'ye gelmekte buldu.