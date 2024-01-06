3 şehidin buruk hikayesi

Tarih, 16 Mart 1920. İstanbul, ikinci kez işgal altında. İngilizler düzenledikleri bir saldırıyla üç türk askerini şehit etti. O şehitlerin kabirleri bugün Edirnekapı Sakızağacı mezarlığında. İşte o şehitlerin hikayesini ekrana getiriyoruz.