28 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı gördü! 119 yaşındaki Şeker nine uzun yaşamanın sırrını anlattı

3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı gördü! 119 yaşındaki Şeker nine uzun yaşamanın sırrını anlattı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2021 11:24
Amasya'da yaşayan 3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık etmiş, 5 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Aslan, 119 yaşına girdi. Ailesince düzenlenen doğum gününde pastadaki mumlara üfleyen Aslan, sağlığını doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söyledi.
Yerli aşıya vatandaştan büyük ilgi!
Yerli aşıya vatandaştan büyük ilgi!
Sır perdesi aralanıyor! Oklar...
Sır perdesi aralanıyor! Oklar...
Düğün konvoyuna büyük şok!
Düğün konvoyuna büyük şok!
Hayatı mahvoldu! Şimdi tek isteği var
Hayatı mahvoldu! Şimdi tek isteği var
Herkes takdir etti! Bir an bırakmadı
Herkes takdir etti! Bir an bırakmadı
Saniyeler sonrası korkunç! Onlarca bisikletçi...
Saniyeler sonrası korkunç! Onlarca bisikletçi...
Çatırdama sesleri geldi! Çocuklar şans eseri kurtuldu
Çatırdama sesleri geldi! Çocuklar şans eseri kurtuldu
İETT şoförü çıldırttı! Bebekli kadını arabadan indirdi
İETT şoförü çıldırttı! Bebekli kadını arabadan indirdi
Türk sinemasının emektar ismi hayatını kaybetti
Türk sinemasının emektar ismi hayatını kaybetti
119 yaşında! Uzun yaşamanın sırrını anlattı
119 yaşında! Uzun yaşamanın sırrını anlattı
2 milyar dolarlık miras kavgası!
2 milyar dolarlık miras kavgası!
Sultangazi'de silah saldırı anı kamerada!
Sultangazi'de silah saldırı anı kamerada!
Daha Fazla Video Göster