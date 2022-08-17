3 milyon 80 bin liraya sıfır cip aldı! Hatalı çıkınca büyük şok yaşadı

Adana’da 3 milyon 80 bin TL’ye bayiden sıfır kilometre lüks cip satın alan bir vatandaş, aracı ekspere götürdüğünde motor kaputu ile çamurluk vidalarında oynama ve rötuş olduğunu duyunca hayatının şokunu yaşadı. Hatalı aracını değiştirmek isteyen iş insanı hukuk mücadelesi için harekete geçti.

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