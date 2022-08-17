17 Ağustos 2022, Çarşamba
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3 milyon 80 bin liraya sıfır cip aldı! Hatalı çıkınca büyük şok yaşadı
Adana’da 3 milyon 80 bin TL’ye bayiden sıfır kilometre lüks cip satın alan bir vatandaş, aracı ekspere götürdüğünde motor kaputu ile çamurluk vidalarında oynama ve rötuş olduğunu duyunca hayatının şokunu yaşadı. Hatalı aracını değiştirmek isteyen iş insanı hukuk mücadelesi için harekete geçti.