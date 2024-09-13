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3 milyar hacimli operasyonda 32 kişi adliyede

3 milyar hacimli operasyonda 32 kişi adliyede

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 14:59
Kayseri merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 58 kişiden 32'si adliyeye sevk edildi.
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