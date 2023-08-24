24 Ağustos 2023, Perşembe
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3 metreye kadar zıplayabiliyor! Nesli tehlike altında olan tür karayolunda görüntülendi
Nesli tehlike altında olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde bulunan Arap tavşanı, Tunceli'nin Hozat ilçesinde görüntülendi. Arap tavşanı, kentte son zamanlarda sık sık görüntüleniyor.