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3 metreye kadar zıplayabiliyor! Nesli tehlike altında olan tür karayolunda görüntülendi

İHA
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Giriş: 24.08.2023 11:22
Nesli tehlike altında olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde bulunan Arap tavşanı, Tunceli'nin Hozat ilçesinde görüntülendi. Arap tavşanı, kentte son zamanlarda sık sık görüntüleniyor.
3 metre zıplıyor! Karayolunda görüntülendi 3 METRE ZIPLIYOR! KARAYOLUNDA GÖRÜNTÜLENDİ

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3 metre zıplıyor! Karayolunda görüntülendi
3 metre zıplıyor! Karayolunda görüntülendi
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