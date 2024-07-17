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3 metrelik yılan ağaçta kuş avına çıktı! Ava giderken vatandaş "avladı"

İHA
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Giriş: 17.07.2024 10:28
Belgeselleri aratmayan görüntüler Elazığ'da kayde geçti. Yaklaşık 3 metrelik yılan kuş avlamak için ağaca çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...
3 metrelik yılan ava çıktı! Ava giderken avlandı 3 METRELİK YILAN AVA ÇIKTI! AVA GİDERKEN "AVLANDI"

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