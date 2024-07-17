3 metrelik yılan ağaçta kuş avına çıktı! Ava giderken vatandaş "avladı"

Belgeselleri aratmayan görüntüler Elazığ'da kayde geçti. Yaklaşık 3 metrelik yılan kuş avlamak için ağaca çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

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