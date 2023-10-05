3 masum can ihmal yüzünden mi öldü? İnşaat alanları ne kadar güvenli?

İstanbul Sancaktepe'de önceki gün kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni bir inşaatın su dolu temelinde bulundu. Peki bu acı olay bir ihmalin sonucu mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ogün Şimşek değerlendirdi. Peki 3 kardeş inşaat alanına nasıl girdi? 3 kardeşin canına mal olan inşaat alanında tedbir alındı mı? Olay yerinde bulunan muhabirimiz Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.

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