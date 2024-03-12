12 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 3 kız çocuğunun tehlikeli oyunu kamerada

3 kız çocuğunun tehlikeli oyunu kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2024 16:23
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda 3 kız çocuğunun seyir halindeki tırın arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yapmaları yürekleri ağza getirdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
3 kız çocuğunun tehlikeli oyunu kamerada
3 kız çocuğunun tehlikeli oyunu kamerada
Önce elini yıkadı, sonra motosikleti çaldı
Önce elini yıkadı, sonra motosikleti çaldı
Milli şairin evine ziyaretçi akını
Milli şairin evine ziyaretçi akını
Husumetlisi ve yoldan geçeni vurduğu anlar kamerada
Husumetlisi ve yoldan geçeni vurduğu anlar kamerada
Silahla oynarken arkadaşını vurarak öldürdü
Silahla oynarken arkadaşını vurarak öldürdü
Karısını öldürdü, ’Pişman değilim’ dedi
Karısını öldürdü, 'Pişman değilim' dedi
2 dakika arayla iftar bu yıl sona erdi!
2 dakika arayla iftar bu yıl sona erdi!
Üsküdar’da her gün 30 bin kişiye iftar!
Üsküdar'da her gün 30 bin kişiye iftar!
Bakırköyde’ki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bakırköyde'ki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu’ndan sözde açılış töreni!
Ekrem İmamoğlu'ndan sözde açılış töreni!
Ölen kadının cesedini evinde 10 gün sakladı
Ölen kadının cesedini evinde 10 gün sakladı
Beylikdüzü’nde silahla rastgele havaya ateş açtı
Beylikdüzü’nde silahla rastgele havaya ateş açtı
Daha Fazla Video Göster