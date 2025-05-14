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3 kişinin öldüğü yangında kundaklama şüphesi! İtfaiye eri baba mı?

3 kişinin öldüğü yangında kundaklama şüphesi! İtfaiye eri baba mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.05.2025 11:53
Aydın'da itfaiye eri Turgut Gezgin'in evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti. Ailesini kaybeden Gezgin 10 gün sonra bir yıldır gönül ilişkisinde olduğu hemşireyle nişanlanınca şüpheleri üzerine çekti. Kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı çelişkili ifadeler verdi "cinayet" suçlamasıyla tutuklandı.
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3 kişinin öldüğü yangında kundaklama şüphesi! İtfaiye eri baba mı?
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