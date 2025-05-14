14 Mayıs 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
3 kişinin öldüğü yangında kundaklama şüphesi! İtfaiye eri baba mı?
Aydın'da itfaiye eri Turgut Gezgin'in evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti. Ailesini kaybeden Gezgin 10 gün sonra bir yıldır gönül ilişkisinde olduğu hemşireyle nişanlanınca şüpheleri üzerine çekti. Kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı çelişkili ifadeler verdi "cinayet" suçlamasıyla tutuklandı.