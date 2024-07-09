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3 kenti sağanak vurdu! Erzurum, Sivas ve Van'da şiddetli yağış etkili oldu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 09.07.2024 11:33
Son dakika haberleri… Sivas, Van ve Erzurum'da şiddetli sağanak etkili oldu. Ev ev iş yerlerini su bastı. Van'da sağanak sonrası mahsur kalan baba ile oğlu kurtarıldı.
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