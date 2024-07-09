3 kenti sağanak vurdu! Erzurum, Sivas ve Van'da şiddetli yağış etkili oldu

Son dakika haberleri… Sivas, Van ve Erzurum'da şiddetli sağanak etkili oldu. Ev ev iş yerlerini su bastı. Van'da sağanak sonrası mahsur kalan baba ile oğlu kurtarıldı.

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