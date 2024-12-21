3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında yangın meyana geldi. İddiaya göre, 3. katta oturan kişilerin depo olarak kullandığı çatında elektrik panosundan başlayan yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısını sardı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen 112 Ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye yangına hızla müdahale ederken, alevlerin sıçradığı daire ise adeta küle döndü.

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