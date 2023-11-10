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3 ilimizde kar yağışı başladı

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Giriş: 10.11.2023 12:43
Son dakika haberi | Hava sıcaklarının aniden düşmesi ile kar yağışı bazı illerimizde baş gösterdi. Rize başta olmak üzere Ardahan ve Gümhane'nin yüksek rakımlı kesimlerine kar yağışı başladı. İşte yurttan kar manzaraları...
3 ilimizde kar yağışı başladı
3 ilimizde kar yağışı başladı
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