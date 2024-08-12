12 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
3 ilde orman yangını kontrol altında

3 ilde orman yangını kontrol altında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2024 09:43
İzmir, Tokat ve Bursa'da ormanlık alanlarda yangın çıktı. Alevler ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3 ilde orman yangını kontrol altında
3 ilde orman yangını kontrol altında
Yol verme kavgası: 3 ölü, 5 yaralı
Yol verme kavgası: 3 ölü, 5 yaralı
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Tuzla’daki şantiyede iki işçi göçük altında kaldı
Tuzla'daki şantiyede iki işçi göçük altında kaldı
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Manisa Salihli’de orman yangını! A Haber bölgede
Manisa Salihli'de orman yangını! A Haber bölgede
Yunuslar görsel şölen sundu
Yunuslar görsel şölen sundu
Diyetisyenin ofisine silahlı saldırı
Diyetisyenin ofisine silahlı saldırı
İstanbul’da sivrisinek kabusu
İstanbul’da sivrisinek kabusu
Bir garip olay: Gece yarısı...
Bir garip olay: Gece yarısı...
Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2 oldu
Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2 oldu
Tescilli Munzur balında sağım zamanı
Tescilli Munzur balında sağım zamanı
Daha Fazla Video Göster